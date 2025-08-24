Москва и Киев передали друг другу по 146 военнопленных. В Россию также вернулись восемь жителей Курской области

Россия и Украина провели очередной раунд обмена пленными. Москва и Киев передали друг другу по 146 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ,

«Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации — жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом, которые будут доставлены домой», — говорится в заявлении ведомства.

Восемь жителей Курской области, рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова, «удерживались с февраля 2025 года в Сумах».

Обмен прошел при посредничестве ОАЭ.

В Украине сообщения об обмене пока не комментировали.

В середине мая прошли первые после почти трехлетнего перерыва прямые переговоры делегаций России и Украины. С тех пор — с 16 мая по 19 августа — стороны провели 20 обменов пленными и телами погибших военных, подсчитал РБК. Так, в рамках предыдущего раунда 19 августа Киев получил тысячу тел погибших военных, Москва — 19 тел.

