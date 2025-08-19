Украина и Россия провели обмен, в ходе которого Киев получил тысячу тел погибших солдат ВСУ, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По данным штаба, в числе погибших есть пять тел украинских военных, умерших в российском плену. Они были в списках тяжелораненых и тяжелобольных, которых Россия и Украина договорились обменять по итогам встречи делегаций в Стамбуле. «Российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства», — отметили в украинском штабе.

Российская сторона официально о возвращении тел своих погибших пока не сообщала. Однако по данным источника ТАСС, в ходе обмена Россия получила 19 тел погибших военных.

На переговорах в Стамбуле в начале июня российская и украинская делегация договорились обменяться тяжелоранеными военными и пленными в возрасте от 18 до 25 лет, а также передать друг другу тела погибших. Обмен проходил в несколько этапов. Украина в итоге получила более шести тысяч тел погибших, Россия — 78. В конце июня Путин сказал, что Москва готова отдать еще три тысячи тел. 17 июля российская сторона передала тысячу тел и получила 19. Вместе с этим Россия и Украина также проводят обмены военнопленными.

