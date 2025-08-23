Подруга чеченки Седы Сулеймановой четыре часа простояла в одиночном пикете в Грозном. Ее задержали и увезли в полицию

Лена Патяева — подруга Седы Сулеймановой, которую, вероятно, убили — днем 23 августа вышла к мосту Ахмата Кадырова в Грозном на одиночный пикет. Девушка держала в руках плакат: «Хватит сажать меня, посадите убийц Седы Сулеймановой».

В пикете Патяева простояла четыре часа, сообщает кризисная группа СК SOS, но затем ее все же задержали полицейские и увезли в отделение. Изначально Патяевой обещали, что с нее просто возьмут объяснения, однако «опрос был отложен из-за поисков украинского дрона, который как раз упал недалеко от места проведения пикета».

По состоянию на 19:30 Патяева все еще оставалась в отделении и ждала беседы с полицейскими.

Ранее Патяева пять раз выходила на одиночные пикеты с требованием к властям расследовать исчезновение Седы Сулеймановой. Один из пикетов — в марте 2025 года — она также провела в Грозном.

22 августа кризисная группа СК SOS сообщила, что Седа Сулейманова, о судьбе которой ничего не было известно с августа 2023 года, вероятно, была убита. Источники кризисной группы утверждают, что девушку убили по приказу Адама Делимханова — соратника главы Чечни Рамзана Кадырова и депутата Госдумы от региона.

Чеченка Седа Сулейманова в 2022 году сбежала от родственников, которые собирались выдать ее замуж по принуждению, и жила в Петербурге. В августе 2023 года ее задержали полицейские, пришедшие в квартиру. При задержании они сообщили, что Седу подозревают в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей по заявлению, написанному ее матерью. После этого Седу Сулейманову видели лишь один раз — она появилась на видео, которое опубликовал чеченский омбудсмен в августе 2023-го.

Дело об исчезновении Седы Сулеймановой вызвало большой резонанс. В марте 2024 года после общественной кампании с требованием найти Сулейманову Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. В мае 2025 года Сулейманова была объявлена в розыск как без вести пропавшая.

Читайте также

«Где Седа?» Интервью Лены Патяевой — подруги Седы Сулеймановой, которая пропала в 2023 году после того, как полиция Петербурга отправила ее к родственникам в Чечню

Читайте также

«Где Седа?» Интервью Лены Патяевой — подруги Седы Сулеймановой, которая пропала в 2023 году после того, как полиция Петербурга отправила ее к родственникам в Чечню