Правозащитная группа «СК SOS»: Седу Сулейманову могли убить по приказу депутата Адама Делимханова

Сбежавшую от родственников чеченку Седу Сулейманову, которую в 2023 году задержали в Петербурге и отправили в Чечню, могли убить и похоронить в ее родовом селе. Об этом телеканалу «Дождь» рассказал директор кризисной группы «СК SOS» Давид Истеев.

Сведения о том, что Сулейманова, вероятно, была убита, правозащитники получили от анонимных источников.

«Эта информация получена от нескольких независимых источников, которые могут иметь доступ к подобной информации от родственников Седы, друзей семьи или иных приближенных лиц. Мы не можем ее проверить, но считаем эту информацию достаточно достоверной», — говорится в телеграм-канале «СК SOS». При этом правозащитники отмечают, что эти сведения также могут быть слухами.

Источники кризисной группы утверждают, что Сулейманову убили по приказу Адама Делимханова — соратника главы Чечни Рамзана Кадырова и депутата Госдумы от региона. По данным «СК SOS», Сулейманову похоронили в селе Алхан-Юрт «за пределами кладбища, как собаку, на окраине дороги».

Пресс-секретарь «СК SOS» Александра Мирошникова в беседе с «Дождем» заявила, что она «точно уверена» в гибели Сулеймановой: «Я не вижу никаких вариантов, при которых она могла бы быть все еще жива».

Автор репортажа, журналистка Валерия Кирсанова отметила, что пока невозможно проверить законным способом информацию о захоронении тела Сулеймановой возле кладбища.

Седа Сулейманова в 2022 году сбежала от родственников, которые собирались выдать ее замуж по принуждению, и жила в Петербурге. В августе 2023 года ее задержала полиция, обвинив в краже украшений матери.

В итоге Сулейманову против ее воли увезли обратно в Чечню и передали родственникам. В последний раз она появлялась на видео, которое опубликовал чеченский омбудсмен в августе 2023-го.

В марте 2024 года после общественной кампании с требованием найти Сулейманову Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. В июне 2025-го МВД России объявило девушку в розыск как без вести пропавшую.

