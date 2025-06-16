Похищенную чеченку Седу Сулейманову объявили в розыск как без вести пропавшую

МВД России объявило в розыск чеченку Седу Сулейманову, которую задержали и отправили в Грозный из Петербурга после побега от родственников. Информацию об этом «Медиазона» нашла в базе розыска ведомства.

В карточке розыска говорится, что Сулейманову разыскивают как «без вести пропавшую». В качестве контактной информации указан номер телефона дежурной части отдела МВД Чечни по Наурскому району.

Чеченка Седа Сулейманова в 2022 году сбежала от родственников, которые собирались выдать ее замуж по принуждению, и жила в Петербурге. У нее появился жених, с которым она съехалась. В августе 2023 года ее задержала полиция, обвинив в краже украшений матери.

В итоге Сулейманову против ее воли увезли обратно в Чечню и передали родственникам. В последний раз она появлялась на видео, которое опубликовал чеченский омбудсмен в августе 2023-го.

В марте 2024 года после общественной кампании с требованием найти Сулейманову Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. С тех пор никакой новой информации по делу не появилось. Друзья Сулеймановой и активисты добиваются эффективного расследования. Где находится Сулейманова сейчас и жива ли она — неизвестно.

Интервью Лены Потяевой — подруги Седы Сулеймановой

«Где Седа?» Интервью Лены Патяевой — подруги Седы Сулеймановой, которая пропала в 2023 году после того, как полиция Петербурга отправила ее к родственникам в Чечню

Интервью Лены Потяевой — подруги Седы Сулеймановой

«Где Седа?» Интервью Лены Патяевой — подруги Седы Сулеймановой, которая пропала в 2023 году после того, как полиция Петербурга отправила ее к родственникам в Чечню