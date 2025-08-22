The Economist: директор разведки США лишила допуска к секретной информации высокопоставленную сотрудницу ЦРУ, работавшую аналитиком по России

Директор национальной разведки США Талси Габбард лишила допуска к секретной информации высокопоставленную сотрудницу ЦРУ, которая работала в агентстве более 20 лет и занималась вопросами России, пишет The Economist.

Имя уволенной сотрудницы не называется, но издание уточняет, что в 2016 году она, занимая пост главного специалиста по России и Евразии, курировала подготовку доклада, в котором описывалось российское вмешательство в американские президентские выборы. Позже она в качестве старшего руководителя отвечала за операции и аналитическую работу ЦРУ, связанные с Россией и бывшими странами Советского Союза.

По данным The Economist, вместе с уволенной сотрудницей допуска к секретной информации были также лишены 36 других действующих и бывших чиновников, обвиненных в том, что они «предали свою присягу Конституции». Это произошло 19 августа, пишет издание. Оно называет сотрудницу, о которой идет речь, «одной из самых высокопоставленных кадровых разведчиков, подвергшихся чистке при Трампе» — вместе с двумя другими участниками доклада о вмешательстве в выборы 2016 года — Шелби Пирсон и Винь Нгуеном.

Администрация Трампа с момента его прихода в Белый дом проводит масштабные сокращения в агентствах и федеральных ведомствах. Десятки сотрудников были уволены из Совета национальной безопасности, чистки прошли в Национальном управлении ядерной безопасности. В июле генеральный прокурор США Пэм Бонди, по данным Reuters и Axios, уволила более 20 сотрудников Минюста, которые работали над расследованиями против Дональда Трампа. Перед встречей Трампа и Путина на Аляске Financial Times писал, что рядом с президентом США почти не осталось специалистов по России.

