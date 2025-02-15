Трамп уволил более 300 сотрудников управления ядерной безопасности

Администрация президента США Дональда Трампа уволила более 300 сотрудников Национального управления ядерной безопасности (NNSA), пишет CNN.

По версии источников телеканала, чиновники, принимавшие решение об увольнении, не знали, что часть этих сотрудников отвечают за безопасность американского ядерного оружия, в том числе контролируют его производство. Теперь Минэнерго США, которому подчиняется это управление, собирается отменять расторжение контрактов.

Официально в министерстве энергетики подтвердили сокращения, но заявили, что затрагивают «менее 50 человек» и касаются в основном административных должностей.

Всего в Национальном управлении ядерной безопасности около 1800 сотрудников. По данным CNN, увольнение затронуло сотрудников на испытательном сроке, то есть работающих в агентстве менее года или, в случае некоторых должностей, менее двух лет. Такие сотрудники хуже защищены трудовым законодательством.

Тереза Роббинс, исполняющая обязанности главы NNSA, по данным CNN, неофициально заявила сотрудникам, что рассчитывает вернуть большинство уволенных.

Сокращения в Национальном управлении ядерной безопасности, отмечает телеканал, вызвали обеспокоенность у членов конгресса. Группа сенаторов, по данным источника CNN, встречалась по этому поводу с главой Минэнерго.

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