Президент РАН сообщил о переносе сроков российских миссий на Луну и Венеру

Российские миссии на Луну и Венеру откладываются, рассказал в интервью «Известиям» президент Российской академии наук Геннадий Красников.

Так, орбитальную станцию «Луна-26» запустят в 2028 году. Ее главная задача — выбрать подходящие посадочные площадки для будущих миссий, объяснил Красников. Следующие два аппарата «Луна-27» отправятся на Северный и Южный полюсы спутника Земли в 2029-м и 2030-м.

«Еще через три-четыре года состоится миссия „Луны-28“, которая доставит на Землю образцы лунного грунта. Также будет запущена орбитальная станция „Луна-29“», — рассказал президент РАН. В 2035-2036 годах к спутнику планируют отправить «Луну-30» с тяжелым луноходом для длительных научных исследований.

В свою очередь автоматическую межпланетную станцию «Венера-Д», по словам Красникова, запустят в 2036-м. Ранее сообщалось, что запуск миссии на Венеру для изучения поверхности, атмосферы и внутреннего строения планеты, планировали на 2031 год. При этом научный руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый допускал, что миссию перенесут на 2034-2035 годы.

Россия в августе 2023 года провалила первую в своей современной истории лунную миссию. Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» разбилась о поверхность спутника Земли, после того как ее двигатель не отключился вовремя для успешной посадки, сообщали в «Роскосмосе».

После провала миссии «Луна-25» запуск станции «Луна-26», который планировался на 2027 год, решили ускорить. В декабре 2023-го в «Роскосмосе» говорили, что собираются запустить аппарат в 2027 году.

