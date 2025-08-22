Директор национальной разведки США Талси Габбард в конце июля подписала директиву о запрете делиться какой-либо разведывательной информацией, касающейся российско-украинских мирных переговоров, с другими членами альянса Five Eyes («Пять глаз»), пишет CBS News со ссылкой на источники.

Директива, по данным собеседников телеканала, была подписана 20 июля. Она присвоила всей информации, связанной с переговорами, гриф NOFORN («no foreign dissemination» — «не для зарубежного распространения»). Делиться разрешается только информацией, уже ставшей публичной.

По данным CBS News, запрет не касается военной оперативной информации — в том числе, данных, которые США предоставляют украинскими военными для поддержки их обороны.

В начале марта, после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа, во время их первой встречи в Белом доме, США приостановили обмен разведданными с Украиной. Это затронуло не только данные, которые были нужны ВСУ для наведения своих ударов, но и информацию, позволявшую предупреждать об ударах российских беспилотников и ракет по военным и гражданским объектам. Спустя несколько дней Трамп сказал, что США «почти» возобновили обмен разведданными, позже он был восстановлен.