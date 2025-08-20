«Провокация РФ». Глава Минобороны Польши заявил, что на территории страны упал и взорвался российский беспилотник

На востоке Польши в ночь на 20 августа упал и взорвался российский беспилотник, сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Он назвал случившееся «провокацией» со стороны РФ, пишет Rzeczpospolita.

«Россия вновь провоцирует страны НАТО — после инцидентов с беспилотниками в Румынии, Литве и Латвии, а также нарушений воздушного пространства практически во всех странах НАТО, особенно в Скандинавии, странах Балтии, а также в Польше, Румынии и Болгарии. Мы снова имеем дело с провокацией со стороны РФ с использованием российского беспилотника», — заявил Косиняк-Камыш.

Министр отметил, что «провокация» произошла «в критический момент» — во время попыток достичь прекращения огня в Украине или даже завершения российско-украинской войны.

Беспилотник, как сообщает польское агентство PAP, упал на кукурузное поле в поселке Осины Люблинского воеводства. Взрыв попал на видео. В результате люди не пострадали, в нескольких домах выбило окна.

Власти Польши начали расследование происшествия. Изначально было неясно, что именно за объект упал в поле. На месте взрыва была обнаружена воронка, металлические и пластиковые обломки, разбросанные на десятки метров. Военные заявляли, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства минувшей ночью.

Позже глава Минобороны Косиняк-Камыш официально подтвердил, что речь идет о российском беспилотнике. Представитель Вооруженных сил Польши Дариуш Малиновский добавил, что, вероятно, это был без боевой части, но с небольшим количеством взрывчатки. Предполагается, что местные военные не зафиксировали нарушения воздушного пространства, поскольку дрон летел слишком низко. В МИД Польши пригрозили, что выразят протест нарушителю воздушного пространства страны.

С начала российско-украинской войны беспилотники и ракеты неоднократно залетали в воздушное пространство стран, граничащих со сторонами конфликта. В частности, в ноябре 2022 года в польском селе Пшеводув на границе с Украиной ракета попала в элеватор, в результате чего погибли два человека.

Первоначально предполагалось, что ракету запустила Россия, однако вскоре страны Запада пришли к выводу, что, скорее всего, это была украинская ракета противовоздушной обороны. Украина настаивает на том, что ракета была российской.