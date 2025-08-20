Правительство РФ утвердило план концепции противодействия киберпреступности. Операторов обяжут сообщать о «признаках преступлений пользователей»

Правительство России утвердило план реализации концепции противодействия киберпреступности.

Из сообщения на сайте кабмина следует, что МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор займутся «проработкой вопроса» об установлении обязанности операторов связи, интернет-провайдеров и организаторов распространения информации уведомлять правоохранительные органы «о случаях выявления признаков преступления, совершаемых с помощью цифровых технологий».

Потенциально, отмечает The Bell, речь идет о том, что операторы будут обязаны сообщать не только о телефонном или интернет-мошенничестве, но и о более широком спектре нарушений.

Подготовить соответствующие изменения в законодательстве планируется в третьем квартале 2027 года. К такому же сроку планируется подготовить предложения о повышении ответственности за «нарушение законодательства в области персональных данных», а также увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за подобные правонарушения.

В марте 2025 года Госдума приняла закон «по защите от кибермошенничества». Он вступил в силу с 1 августа. Закон вводит в том числе обязательную маркировку звонков, запрещает массовые обзвоны в целях распространения рекламы, а также позволяет абонентам отказаться от смс-рассылок. Вскоре выяснилось, что операторы помимо рекламных рассылок блокируют пользователям, которые отказались от спама, все сервисные смс-сообщения — в том числе уведомления от банков и о двухфакторной аутентификации.

