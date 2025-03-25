Госдума приняла закон о защите от телефонных мошенников

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, «направленный на защиту людей от кибермошенничества». Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Закон, в частности, предполагает, что при снятии денег через банкомат кредитная организация обязана «осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия». Если такие признаки есть, банк должен на 48 часов ограничить выдачи наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки и «незамедлительно уведомить клиента о причинах».

Также вводится обязательная маркировка звонка, то есть операторы связи должны отображать на экране телефона наименование организации, откуда звонят, «что позволит выявить мошенников».

Кроме того, для сотрудников госорганов, банков, операторов связи, маркетплейсов, сервисов по поиску работы и размещения объявлений устанавливается запрет на информирование граждан через мессенджеры.

Россияне, по новому закону, получат возможность наделить «родного или близкого человека статусом уполномоченного лица» для получения подтверждения совершения операции по переводу денег.

Ко второму чтению, как писал РБК, из законопроекта убрали несколько положений, вызвавших «наибольшее беспокойство» у участников рынка. В частности, в новой версии документа нет обязанности для владельцев маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тысяч пользователей из России проводить идентификацию тех, кто хочет разместить объявление о продаже товаров или услуг, через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Из законопроекта также исключили требование к цифровым платформам обеспечивать пользователям возможность проходить дополнительную аутентификацию через единую биометрическую систему.

По данным ЦБ РФ, в третьем квартале 2024 года объем мошеннических операций по счетам граждан составил 9,2 миллиарда рублей — это рекордное значение за все время раскрытия статистики, с 2020 года.

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