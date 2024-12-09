Объем хищений с банковских счетов россиян стал рекордным за четыре года

В третьем квартале 2024 года объем мошеннических операций по счетам граждан составил 9,2 миллиарда рублей, что стало рекордным значением за все время раскрытия статистики, с 2020 года. Об этом 9 декабря сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка России.

Всего в июле-сентябре 2024 года российские банки зафиксировали 48,6 тысячи операций, совершенных без согласия клиентов, как физических, так и юридических лиц. Общая сумма операций — 9,3 миллиарда рублей, при этом 98,6% всего объема хищений пришлось на кражу денег физлиц.

По сравнению с третьим кварталом 2023 года объем мошеннических транзакций вырос в 2,6 раза, по сравнению со вторым кварталом 2024-го — почти вдвое.

В ЦБ РФ объяснили резкий рост изменением методики учета таких операций. Летом российские банки начали отчитываться о мошеннических операциях по обновленной форме. Если раньше банки учитывали мошеннические операции, основываясь на трех критериях, то теперь — на шести.

Как отмечает РБК, больше половины мошеннических хищений (54,4%) пришлось на карты граждан, зафиксировано 189,3 тысяч таких случаев на 2,2 миллиарда рублей. Это сравнимо с показателем второго квартала. При этом резко выросло число краж со счетов физлиц — на 85,6% в количественном выражении и почти в четыре раза в денежном. Более чем на треть (36,9%) выросло число хищений, совершенных с помощью переводов по номеру телефона — с 44,7 тысячи во втором квартале до 61,1 тысячи в третьем.

Банки также зафиксировали существенный рост мошеннических транзакций в отношении физлиц без открытия счета. В третьем квартале зафиксировали 65,1 тысяч таких случаев, тогда как во втором — всего 100, а в первом — 81.