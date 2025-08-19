Верховный суд оставил в силе приговор Жене Беркович и Светлане Петрийчук по делу об «оправдании терроризма»

Верховный суд России оставил без изменений приговор режиссерке Жене Беркович (пять лет и семь месяцев колонии общего режима) и драматургу Светлане Петрийчук (пять лет и десять месяцев) по делу об «оправдании терроризма», сообщает «Медиазона».

Суд рассмотрел кассационную жалобу защиты подсудимых на приговор, но не удовлетворил ее.

Беркович во время заседания попросила оправдать ее и рассказала о депрессивном эпизоде, с которым столкнулась в колонии. Режиссерка отметила, что единственная цель этого дела «сделать лично мне и Светлане Александровне плохо». Петрийчук также попросила оправдать ее.

Адвокаты в очередной раз указали на ошибки при рассмотрении дела и приговоре. В частности, они отметили, что за три года судьи так и не посмотрели саму пьесу и опирались лишь на показания секретного свидетеля и «деструктологическую» экспертизу, которую критиковал даже Минюст РФ.

Поводом для уголовного дела против Жени Беркович и Светланы Петрийчук стал их спектакль «Финист ясный сокол», в котором рассказывается о россиянках, уезжающих за женихами в Сирию. В 2022 году постановка получила премию «Золотая маска». Авторов спектакля обвинили в «оправдании терроризма».

В июле 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам колонии общего режима каждую. В декабре того же года апелляционный суд на несколько месяцев сократил срок режиссерке и драматургу.