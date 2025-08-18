Трамп пообещал позвонить Путину сразу после переговоров с Зеленским и лидерами Европы

Президент США Дональд Трамп позвонит Владимиру Путину до конца дня. Об этом заявил он сам во время общения с журналистами в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, он позвонит Путину «сразу» после завершения переговоров с Зеленским и европейскими лидерами.

Президент США отметил, что незадолго до встречи с Зеленским у него был «непрямой» разговор с Путиным. Он не уточнил, о чем они говорили.

По данным американских СМИ, Трамп хочет в самое ближайшее время организовать трехстороннюю встречу с участием себя, Зеленского и Путина. CNN сообщал, что если переговоры президентов США и Украины пройдут успешно, подготовка встречи начнется незамедлительно, и она может быть организована уже 22 августа.

