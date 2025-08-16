NY Times: Трамп пригласил европейских лидеров на свою встречу с Зеленским в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пригласил европейских лидеров принять участие в его встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

Кому именно Трамп отправил приглашение приехать в Вашингтон, издание не уточняет.

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме состоится в понедельник, 18 августа.

По данным американских СМИ, Трамп в телефонном разговоре после встречи с Владимиром Путиным на Аляске передал Зеленскому, что президент РФ хочет вывода украинских войск из Донецкой области. При этом якобы Трампу удалось согласовать с Путиным гарантии безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей устава НАТО, подразумевающей коллективную оборону — но без вступления Украины в альянс.

Читайте также

Война Тысяча двести семидесятый день. Путин и Трамп, возможно, согласовали гарантии безопасности Украины. Они могут быть аналогичны тем, которые имеют члены НАТО (но без вступления в альянс)

