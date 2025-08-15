Украинские дроны атаковали Самарскую область. Телеграм-каналы сообщают о пожаре на НПЗ «Роснефти» в Сызрани

Украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сызрани Самарской области, сообщают телеграм-каналы, включая «ВЧК-ОГПУ» и SHOT.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о «массовой атаке» беспилотников на регион, добавив, что 13 дронов были сбиты. Другие подробности, в том числе о последствиях атаки дронов, Федорищев не уточнял.

Минобороны РФ утром 15 августа заявило, что силы ПВО уничтожили 53 украинских дрона, в том числе семь в Самарской области.

Сызранский НПЗ принадлежит «Роснефти».

Украинские дроны в ночь на 15 августа атаковали и другие регионы России, включая Курскую область. Один из беспилотников попал в жилой дом в Курске, один человек погиб, 10 ранены.

Украинские беспилотники ранее неоднократно наносили удары по российским НПЗ. Так 13 августа дроны атаковали НПЗ в Волгограде и Славянске-на-Кубани. Из-за атак НПЗ зачастую вынуждены приостанавливать работу, что, в числе прочего, создает угрозу дефицита топлива.

