Трамп перед саммитом на Аляске созвонился с Лукашенко. Они обсудили освобождение 1300 заключенных

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с Александром Лукашенко. Первым о разговоре сообщила пресс-служба Лукашенко. Позже переговоры подтвердил сам Трамп.

«Цель звонка — поблагодарить [Лукашенко] за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения еще 1300 заключенных. Беседа прошла очень хорошо. Мы затронули многие темы, включая визит президента [РФ] Путина на Аляску. С нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем», — сообщил лидера США.

Трамп не уточнил, о каких 16 заключенных идет речь. В июле пресс-служба Лукашенко сообщала, что он помиловал 16 осужденных, «совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности» (то есть в том числе политзаключенных). Имена помилованных, а также то, за что они были осуждены, не сообщались.

Пресс-служба Лукашенко содержание разговора пока не раскрыла. Там лишь отметили, что беседа завершилась «10 минут назад» — прямо перед тем, как Трамп вылетел на Аляску.

Обновление. Во время разговора Лукашенко и Трамп «обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину», сообщает Белта. Лукашенко пригласил Трампа в Минск.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Главная тема переговоров — российско-украинская война. Украину на саммит не пригласили.

Александр Лукашенко с начала 2025 года вел конфиденциальные беседы с чиновниками администрации Трампа, рассказал в своей статье для Time журналист Саймон Шустер. Среди прочего Лукашенко говорил с ними о том, как надо вести переговоры с Кремлем о мире в Украине, и уверял, что Путин готов к таким переговорам.

