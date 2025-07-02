Лукашенко помиловал 16 осужденных. В их числе приговоренные по «экстремистским» статьям
Александр Лукашенко помиловал 16 осужденных, «совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности».
Как сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин. Трое из тех, на кого распространяется помилование, старше 50 лет, двое имеют хронические заболевания, один — человек с инвалидностью, у девяти есть несовершеннолетние дети.
«Все они раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон», — заявила пресс-служба Лукашенко.
Решение о помиловании было принято в преддверии Дня независимости, который отмечается в Беларуси 3 июля.
Имена помилованных, а также то, за что они были осуждены, не сообщаются.
Лукашенко с 2024 года начал подписывать указы о помиловании осужденных за преступления «экстремистской направленности». Имена помилованных в этих указах никогда не сообщаются.
В июне в Беларуси из тюрьмы освободили 14 политических заключенных, в том числе блогера и мужа кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергея Тихановского. Тихановский был задержан в мае 2020 года во время предвыборной кампании Светланы Тихановской. В декабре 2021 года суд в Беларуси приговорил Тихановского к 18 годам колонии.