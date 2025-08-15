Трамп перед переговорами с Путиным: «Ставки высоки»

Перед переговорами с Россией на Аляске президент США Дональд Трамп опубликовал пост в Truth Social. «Ставки высоки», — написал он, не уточнив, что именно он имеет в виду. Трамп опубликовал это сообщение перед вылетом президентского самолета в Анкоридж, отмечает Reuters.

Белый дом в свою очередь сообщил, кто из чиновников администрации президента США поедет вместе с Трампом на переговоры. В состав американской делегации вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стивен Уиткофф, министр торговли Говард Лютник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и министр финансов Скотт Бессент. Также в Анкоридж отправятся сотрудники протокола, пресс-службы и аппарата Белого дома.

Россию, помимо Владимира Путина, на переговорах представят глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель Кирилл Дмитриев.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа.

Начало встречи, по данным Кремля, назначено на 22:30 мск. Белый дом сообщал, что переговоры начнутся в 22:00 мск. Главная тема саммита — российско-украинская война. Представителей Украины на встречу не позвали.

Трамп грозил РФ «серьезными последствиями», если после переговоров Путин не прекратит войну. Ранее США угрожали России ужесточением санкций.