Сооснователя Рунета Алексея Солдатова выпустили из колонии. Ему заменили срок штрафом

Бывшего замминистра связи России и одного из основателей Рунета Алексея Солдатова выпустили из колонии, заменив ему тюремный срок штрафом, сообщил его сын, журналист Андрей Солдатов

«Мой отец, Алексей Солдатов, вышел из тюрьмы, ему заменили тюремное заключение штрафом», — написал его сын, добавив, что отец уже находится дома.

Размер штрафа, назначенного старшему Солдатову — 500 тысяч рублей, уточнил Андрей Солдатов в разговоре с «Медиазоной».

Алексей Солдатов возглавлял вычислительный центр Института атомной энергетики имени Курчатова, где была создана первая научная сеть «Релком» с выходом в интернет. В 1992 году он стал учредителем первого в России интернет-провайдера «Релком». В 2008–2010 годах Солдатов занимал пост замглавы Минкомсвязи.

В июле 2024 года суд в Москве признал Алексея Солдатова виновным в злоупотреблении полномочиями и организации преступления (часть 1 статьи 201 и часть 3 статьи 33 УК) и приговорил к двум годам колонии общего режима. По версии следствия, Солдатов с бизнес-партнерами обманом передал чешскому провайдеру Reliable Communications права на IP-адреса, принадлежавшие Российскому научно-исследовательскому институту развития общественных сетей (РосНИИРОС). «Медуза» выяснила, что дело против Алексея Солдатова появилось после вмешательства администрации президента. Причиной конфликта стала борьба за домен .su, который широко используется в Рунете.

После приговора Алексею Солдатову его сын написал: «Учитывая состояние папиного здоровья, это, в общем, убийство. Убийство человека, который привел Интернет в Россию». В сентябре Андрей Солдатов рассказывал, что состояние здоровья его отца в СИЗО резко ухудшилось. Член Совета по правам человека Ева Меркачева говорила, что Алексей Солдатов перенес две онкологические операции, у него хроническая сердечная недостаточность и еще ряд заболеваний.