Одного из основателей Рунета Алексея Солдатова приговорили к двум годам колонии по обвинению в злоупотреблении полномочиями

Савеловский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу бывшего замминистра связи РФ и одного из основоположников Рунета .

Как рассказала «Медузе» адвокат Алексея Солдатова Екатерина Чупарнова, суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и организации преступления (часть 1 статьи 201 и часть 3 статьи 33 УК) и приговорил к двум годам в колонии общего режима.

Другому фигуранту дела, бизнес-партнеру Солдатова Евгению Антипову назначили полтора года колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 201 УК).

Сын Алексея Солдатова, журналист Андрей Солдатов в беседе с RTVI заявил: «Учитывая состояние папиного здоровья, это, в общем, убийство. Убийство человека, который привел Интернет в Россию».

Дело против Алексея Солдатова возбудили в 2019 году, изначально обвинив в мошенничестве в особо крупном размере. Как считало следствие, он с бизнес-партнерами обманом передал чешскому провайдеру Reliable Communications права на IP-адреса, принадлежавшие Российскому научно-исследовательскому институту развития общественных сетей (РосНИИРОС). Сумму ущерба оценили в более чем 600 миллионов рублей. В 2022 году обвинение переквалифицировали на злоупотребление полномочиями. Следствие заявило, что подозреваемые не получили согласия учредителей РосНИИРОС на сделку по передаче IP-адресов и причинили вред институту. Обвиняемые находились под подпиской о невыезде.

Как выяснила «Медуза», дело против Алексея Солдатова и его бизнес-партнеров появилось после вмешательства администрации президента. Заявление с просьбой проверить трансфер IP-адресов подал лично Андрей Липов — тогдашний глава управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий. Сейчас он возглавляет Роскомнадзор.

Причиной конфликта Солдатова с президентской администрацией стала борьба за домен .su, который широко используется в Рунете и вместе с доменами .ru и .рф стал частью «национальной доменной зоны» и должен контролироваться государством.