На бывшего замминистра связи и одного из основателей Рунета Алексея Солдатова завели уголовное дело. Его посадили под домашний арест

Один из основоположников Рунета Алексей Солдатов стал фигурантом уголовного дела и был отправлен под домашний арест. Об этом «Медузе» рассказали источник на IT-рынке и собеседник, близкий к Солдатову.

Пресс-секретарь Тверского районного суда Москвы Ольга Бондарева сообщила «Медузе», что 13 декабря в суд поступило ходатайство из Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве об аресте Алексея Анатольевича Солдатова в рамках дела о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (статья 159 часть 4 Уголовного кодекса). Суд отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил его под домашний арест до 28 января 2020 года. ФИО арестованного полностью совпадает с данными бывшего замминистра связи, но в суде отказались сообщить, действительно ли это он.

По данным источников «Медузы», дело связано с переносом примерно 490 тысяч IPv4-адресов на сумму более 600 миллионов рублей из Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС) в чешскую компанию Reliable Communications, совладельцем которой является Солдатов. У РосНИИРОС, который долгое время был одним из ключевых институтов по управлению Рунетом, исторически был большой пул IPv4-адресов, которые в последнее время стали дефицитом — в ноябре они полностью закончились в Европе.

Алексей Солдатов — один из основоположников интернета в России. Он возглавлял вычислительный центр Института атомной энергетики имени Курчатова, где была создана первая научная сеть «Релком» с выходом в интернет. В 1992 году он стал учредителем первого в России интернет-провайдера «Релком». В 2008-2010 годах Солдатов занимал пост замглавы Минкомсвязи.