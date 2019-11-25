В Европе и России закончились IP-адреса формата IPv4. На работу интернета это не повлияет

В Европе, России и на Ближнем Востоке закончились IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4. Об этом «Медузе» сообщил представитель интернет-регистратора RIPE Network Coordination Centre ( ).

В RIPE NCC отметили, что случившееся не оказывает существенного влияния на российский рынок благодаря тому, что интернет-компании передают «излишки» адресов в формате IPv4 тем, кому они нужны.

Кроме того, указывает интернет-регистратор, в Европе используют протокол нового поколения IPv6. Имеющихся адресов нового формата хватит, чтобы подключить несколько сотен миллиардов устройств. «Было подсчитано, что если выделять сеть IPv6 каждому жителю планеты, то IPv6-адресов хватит на 480 лет», — сообщили в компании.

Протокол IPv4 был рассчитан на 4,3 миллиарда адресов. Региональные регистраторы начали предупреждать о дефиците адресов в 2011 году. Российские компании получили более 46 миллионов IPv4-адресов.