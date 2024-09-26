«Он умирает в тюрьме». Сын сооснователя Рунета Алексея Солдатова рассказал, что состояние здоровья его отца ухудшилось в СИЗО

Состояние здоровья бывшего замминистра связи РФ и одного из основателей Рунета ухудшилось в СИЗО. Об этом рассказал его сын, журналист Андрей Солдатов. Он заявил, что его 72-летний отец «смертельно болен» и «умирает в тюрьме».

27 августа у Алексея Солдатова поднялась температура и начались проблемы с легкими. Его перевели в больницу при СИЗО «Матросская тишина».

«Это не помогло. В прошлую пятницу он потерял сознание и рухнул на пол во время свидания с женой. <…> Тем временем тюремная медицинская комиссия признала моего отца достаточно здоровым, чтобы оставить за решеткой. Теперь администрация тюрьмы хочет перевести отца обратно в камеру», — рассказал Солдатов.

По словам журналиста, для его отца это означает «смертный приговор».

«И без того очень хрупкий и больной, он снова окажется в нечеловеческих условиях, возможно, на несколько месяцев — дата обжалования приговора еще не определена», — говорится в его посте.

В конце августа член Совета по правам человека Ева Меркачева сообщила, что Алексей Солдатов обратился к правозащитникам из-за ухудшения своего состояния. Он рассказал, что у него температура 38,5, ему не хватает кислорода, сильный кашель и левое легкое «практически не работает». 27 августа Солдатова поместили в больницу.

Ранее Меркачева рассказывала, что Солдатов перенес две онкологические операции, у него хроническая сердечная недостаточность и еще некоторые заболевания.

В июле 2024 года суд в Москве признал Алексея Солдатова виновным в злоупотреблении полномочиями и организации преступления (часть 1 статьи 201 и часть 3 статьи 33 УК) и приговорил к двум годам в колонии общего режима. По версии следствия, он с бизнес-партнерами обманом передал чешскому провайдеру Reliable Communications права на IP-адреса, принадлежавшие Российскому научно-исследовательскому институту развития общественных сетей (РосНИИРОС). Сумму ущерба оценили в более чем 600 миллионов рублей. В 2022 году обвинение переквалифицировали на злоупотребление полномочиями.

По информации «Медузы», дело против Алексея Солдатова и его бизнес-партнеров появилось после вмешательства администрации президента. Заявление с просьбой проверить трансфер IP-адресов подал лично Андрей Липов — тогдашний глава управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий.

Читайте также

Человек с «черной меткой» Как после конфликта с Кремлем один из создателей Рунета Алексей Солдатов стал фигурантом уголовного дела

Читайте также

Человек с «черной меткой» Как после конфликта с Кремлем один из создателей Рунета Алексей Солдатов стал фигурантом уголовного дела