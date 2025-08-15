Бывшего директора парка «Патриот» приговорили к пяти годам колонии

Одинцовский городской суд вынес приговор бывшему директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову, сообщает ТАСС. Ахмедову назначили пять лет колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей.

Ахмедов обвинялся в том, что вместе с бывшим замминистра обороны Павлом Поповым и бывшим замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым сфальсифицировал документы о строительстве на территории парка «Патриот» и похитил 25 миллионов рублей. На эти деньги был построен дом и другие объекты на личном участке Попова.

Обвинение просило для Ахмедова шесть лет колонии. Бывший директор «Патриота» признал вину и заключил досудебное соглашение. Он настаивал, что лишь выполнял указания начальства. Дело рассматривалось в особом порядке, Попов просил не назначать ему реальный срок.

Владимир Шестеров также ранее признал вину и заключил досудебное соглашение. Его приговорили к шести годам колонии.

Приговор Попову пока не вынесли. В июле в отношении бывшего замминистра завели еще два дела о взятках.

Президент РФ Владимир Путин освободил Павла Попова от должности заместителя министра обороны в июне 2024 года.

В августе Попова задержали и обвинили в хищении и злоупотреблении служебными полномочиями. СК утверждал, что за счет парка «Патриот» Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, «а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок». Попов вину не признал.