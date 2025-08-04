Бывшему директору парка «Патриот» запросили шесть лет колонии

В ходе прений в Одинцовском городском суде Подмосковья прокурор попросил приговорить к шести годам лишения свободы бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Об этом сообщает РБК.

Ахмедова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК) и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК). Для бывшего директора парка так просят назначить штраф в 500 тысяч рублей.

О задержании Ахмедова сообщалось в августе 2023 года. Вместе с ним был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров.

По версии следствия, в 2022-2024 года Ахмедов, Шестеров и заместитель министра обороны РФ Павел Попов похитили более 25 миллионов рублей, которые были предназначены на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. Организатором преступной группы, по версии обвинения, выступил Попов, который на эти деньги построил на своем участке под Красногорском жилой двухэтажный дом, баню, жилое помещение и гараж.

Дело Ахмедова рассматривается в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения. Прокурор отмечал, что обвиняемый выполнил все обязательства, предусмотренные сделкой, и дал «полные и исчерпывающие» показания, в том числе на очных ставках с двумя свидетелями.

Ахмедов полностью признал вину в предъявленных ему обвинениях. Он утверждал, что был лишь исполнителем указаний начальства. По его словам, по его показаниям было возбуждено отдельное уголовное дело о превышении должностных полномочий против Попова. Адвокат Ахмедова рассказал суду, что у его подзащитного диагностирована болезнь Паркинсона, которая, по его словам, находится в прогрессирующей стадии.

Президент РФ Владимир Путин освободил Павла Попова от должности заместителя министра обороны в июне 2024 года. В августе Попова задержали. СК утверждал, что за счет парка «Патриот» Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, «а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок». Кроме того, по версии следствия, генерал «принуждал» руководителей коммерческих компаний, у которых были контракты с парком, «выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их».