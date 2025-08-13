Жену арестованного экс-президента Южной Кореи тоже арестовали. Ее обвинили в получении взяток сумками Chanel

Центральный районный суд Сеула арестовал Ким Кон Хи — жену арестованного бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, сообщило агентство «Ренхап».

Ее обвиняют в мошенничестве с акциями, получении взятки и вмешательстве в выборы. Бывшая первая леди отрицают вину. Суд, принимая решение об аресте, посчитал, что на свободе Ким Кон Хи может уничтожить улики.

«Ренхап» отмечает, что впервые в истории Южной Кореи бывший президент страны и его жена одновременно находятся под арестом.

По версии прокуратуры, Ким заработала более 800 миллионов вон (около 577 тысяч долларов), участвуя в схеме завышения цен на акции компании Deutsch Motors — дилера автомобилей BMW в Южной Корее.

Кроме того, ее обвиняют в получении двух сумок Chanel и бриллиантового колье от религиозной организации «Церковь объединения и всеобщего мира» в обмен на «деловые услуги», а также во вмешательстве в выдвижение кандидатов на парламентских выборах 2022 года.

В начале декабря 2024 Юн Сок Ёль, занимавший тогда пост президента Южной Кореи, ввел в стране военное положение, заявив, что это необходимо, чтобы защитить страну «от угрозы северокорейских коммунистических сил». Парламент отменил военное положение уже через несколько часов, а самого президента после этого обвинили в подстрекательстве к мятежу.

С середины января 2025 года Юн Сок Ёль находился под арестом, но в марте его освободили. Конституционный суд утвердил импичмент Юн Сок Ёля, после чего в стране прошли новые президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен. В июле Юн Сок Ёля снова арестовали.

