Президента Южной Кореи Юн Сок Еля, отстраненного от власти после попытки госпереворота, освободили из-под стражи

Президента Южной Кореи Юн Сок Еля, обвиняемого в мятеже из-за объявления в стране военного положения, освободили из-под стражи, сообщило агентство «Ренхап».

Такое решение принял Центральный районный суд Сеула, удовлетворив ходатайство защиты президента, которое было подано в феврале.

Юн Сок Ель в начале декабря 2024 года ввел в стране военное положение, заявив, что это необходимо, чтобы защитить страну «от угрозы северокорейских коммунистических сил». Парламент отменил военное положение уже через несколько часов, а самого Юна после этого обвинили в подстрекательстве к мятежу. После этого парламент страны проголосовал за импичмент президента. Его должен утвердить Конституционный суд, но пока он решение не вынес. До этого президент официально остается на посту.

Когда Юн Сок Ель не пришел на допрос по делу о мятеже, суд выдал ордер на его задержание. Однако из-за сопротивления службы безопасности президента следователи не смогли задержать Юн Сок Еля с первой попытки. Им удалось это сделать только 15 января. 18 января суд в Сеуле отправил президента под арест.

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