Суд в Сеуле отправил под арест президента Юн Сок Еля, отстраненного от власти после попытки госпереворота

Суд в Сеуле вечером 18 января постановил арестовать президента страны Юн Сон Еля, сообщает «Рехнап».

В соответствии с решением суда, Юн арестован на 20 дней. В этот срок включены дни, которые он провел под стражей после задержания 15 января.

Слушания суда по аресту длились пять часов. Сам Юн присутствовал на них и выступил с 40-минутной речью.

Как отмечает «Рехнап», ожидается что до окончания 20-дневного срока ареста прокуратура предъявит Юну официальные обвинения.

Юн Сок Ель в начале декабря ввел в стране чрезвычайное положение, пытаясь помешать парламенту, с которым у него до этого было длительное противостояние, объявить ему импичмент. Парламент отменил военное положение уже через несколько часов, а самого Юна после этого обвинили в подстрекательстве к мятежу.

Когда Юн не явился на допрос по делу, суд выдал ордер на его задержание и обыск его резиденции. Из-за сопротивления некоторых верных Юну военных, а также его сторонников из числа жителей Южной Кореи, следователи 3 января не смогли задержать президента с первой попытки. В итоге Юн был задержан 15 января, после того как сам решил не препятствовать следователям.

14 декабря парламент со второй попытки объявил Юну импичмент. При этом формально президент остается на посту до того, как это решение утвердит Конституционный суд страны.

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