Президента Южной Кореи Юн Сок Еля задержали в его резиденции следователи, пришедшие исполнить ордер на арест. Об этом пишут Reuters, The New York Times и агентство Yonhap.

Пришедшие к резиденции следователи вместе с полицейскими несли с собой лестницы для того, чтобы преодолеть возможные баррикады и сопротивление протестующих сторонников президента и сотрудников службы его охраны. Однако они сопротивления не оказали.

Теперь Юн Сок Ель в течение 48 часов будет допрошен по делу о введении военного положения 3 декабря (по данным Yonhap, допрос уже начался). После этого следователи могут ходатайствовать о выдаче отдельного ордера на официальный арест.

Юн Сок Ель стал первым действующим лидером Южной Кореи, задержанным для допроса по уголовному делу, отмечает Reuters.

В видеообращении, опубликованном после задержания, Юн Сок Ель сказал, что согласился подвергнуться допросу, чтобы предотвратить «кровавую стычку» между сотрудниками его Службы безопасности и полицейскими. Расследование и ордер на его задержание он назвал незаконными.

31 декабря суд в Южной Корее выдал ордер на арест президента — в рамках уголовного дела о мятеже из-за того, что месяцем ранее он на несколько часов ввел военное положение в стране. Вместе с этим суд выдал ордер также на обыск президентской резиденции.

В первый раз следователи попытались арестовать Юн Сок Еля 3 января, но следователи, пришедшие в резиденцию, столкнулись с сопротивлением сотрудников Службы безопасности президента и прикомандированными к ней военными. После этого исполнение ордера на арест было приостановлено. После этого, как пишет Reuters, следователи добились повторного выдачи ордера и провели несколько встреч с личной охраной президента.

После введения военного положения 3 декабря оппозиция также запустила процедуру импичмента в отношении Юн Сок Еля, однако парламент Южной Кореи не смог провести голосование с первого раза. 14 декабря парламент все же одобрил импичмент. Его должен утвердить Конституционный суд, пока он решение не вынес. До этого президент официально остается на посту.

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