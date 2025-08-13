Дерипаска снова подал иск к изданию The Insider и журналисту Сергею Ежову. Вероятно, из-за расследования о том, как он зарабатывает на войне

Миллиардер Олег Дерипаска подал в Арбитражный суд Москвы иск к изданию The Insider, его шеф-редактору Роману Доброхотову и журналисту Сергею Ежову, обратила внимание «Медиазона».

Детали иска неизвестны (его карточку можно посмотреть здесь). Сергей Ежов в разговоре с «Медиазоной» предположил, что причиной стало расследование о связях Дерипаски с компаниями, производящими бронетранспортеры. Оно вышло в июне 2025 года под названием: «Бронеэкспортер: как компании Дерипаски зарабатывают на войне и почему он это скрывает».

Тогда же Ежов рассказывал, что после этого расследования его канал в телеграме атаковали боты, а его почту и соцсети пытались взломать.

Дерипаска регулярно судится с журналистами и политиками. Он подавал иски к Алексею Навальному и главе международного Фонда борьбы с коррупцией Марии Певчих; к главе фонда «Русь сидящая» Ольге Романовой, изданиям «Важные истории» и «Верстка», а также к журналистам Александру Плющеву и Татьяне Фельгенгауэр (она в итоге исполнила условия мирового соглашения, но Дерипаску это не устроило). Кроме того, в июле Дерипаска отсудил 40 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда у бизнесмена Олега Тинькова. Многие из исков Дерипаска подает в Усть-Лабинский суд в Краснодарском крае — там он вырос и до сих пор платит часть налогов.

На The Insider и Ежова Дерипаска подает в суд не первый раз. В феврале 2025-го он подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края и потребовал признать не соответствующими действительности утверждения из расследования, в котором говорилось о приписываемом ему французском бизнес-джете Falcon.