Дерипаска подал в суд на The Insider из-за расследования о частном самолете, который приписывают бизнесмену

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края к изданию The Insider, его главному редактору Роману Доброхотову и журналисту Сергею Ежову. На иск обратил внимание «Коммерсант».

Согласно иску, Дерипаска требует признать не соответствующими действительности утверждения из расследования Ежова. В нем со ссылкой на статью издания «Верстка» говорится о французском бизнес-джете Falcon, который приписывают предпринимателю. По данным журналистов, казахстанская компания Irtysh-Air, связанная с «Русалом» Дерипаски, в обход санкций купила для бизнесмена самолет стоимостью три миллиарда рублей, а также закупала для него запчасти.

Дерипаска требует, чтобы The Insider удалили статью и ее видеоверсию, а также опубликовали опровержение в том числе на сайте «Коммерсанта» в течение трех дней после вступления судебного решения в силу. В случае невыполнения решения суда бизнесмен требует взыскать с издания и журналистов неустойку в размере 10 тысяч рублей за каждый день просрочки.

Предварительное заседание суда по иску назначено на 4 марта 2025 года.