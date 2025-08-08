Бизнесмен и миллиардер Олег Дерипаска обратился в суд с требованием принудить журналистку Татьяну Фельгенгауэр исполнить заключенное с ним мировое соглашение, пишет «Медиазона». Фельгенгауэр уже выполнила его условия, однако Дерипаску это не устроило.

Суд в Москве в конце марта обязал Фельгенгауэр и журналиста Александра Плющева выпустить на своем ютьюб-канале The Breakfast Show видео с опровержением слов правозащитницы Ольги Романовой, которая утверждала, что миллиардер оказывает влияние на работу Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

Плющев и Фельгенгауэр выполнили это требование 1 апреля. Они зачитали текст о том, что «не располагали доказательствами, подтверждающими вмешательство Олега Владимировича Дерипаска в деятельность российской судебной системы». Фельгенгауэр при этом была одета в свитшот с надписью Fuck Putin.

Перед тем, как зачитать опровержение, Фельгенгауэр сказала, что у нее «щас кота будет тошнить», а после прочтения текста извинилась «за звуки блюющего кота», добавив, что это произошло ненамеренно.

Адвокаты Дерипаски сочли это «специальным художественным приемом с целью дискредитации мирового судебного соглашения». По их мнению, Фельгенгауэр таким образом «попыталась создать у аудитории впечатление, что текст опровержения вызывает рвотный рефлекс даже у домашнего животного».

Адвокаты бизнесмена заявили, что действия журналистки «не являются опровержением и извинением» и попросили суд принудить ее выполнить условия мирового соглашения должным образом.

В июне «Верстка» и «Важные истории» выпустили расследование, в котором говорилось, что Дерипаска упоминается в уголовном деле против сутенеров, вовлекавших несовершеннолетних девушек в занятия проституцией, как их клиент. Александр Плющев предположил, что иском против Татьяны Фельгенгауэр Дерипаска пытается отвлечь внимание от этого материала.

Дерипаска постоянно подает в российские суды иски о защите чести и достоинства с требованием опровержения различной информации о себе — чаще всего это происходит после выхода журналистских расследований, в которых он фигурирует. Многие из исков он подает в Усть-Лабинский суд: миллиардер тесно связан с этим городом, там он провел детство и платит часть налогов.