Зеленский предложил разрешить украинцам до 22 лет выезжать за границу

Мужчинам в возрасте до 22 лет могут разрешить выезжать за границу Украины. С таким предложением на форуме «Молодежь здесь» выступил президент страны Владимир Зеленский, сообщает «РБК — Украина».

«В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении [границы], — сказал Зеленский. По его словам, это «положительная правильная история, которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в обучении в Украине».

«РБК — Украина» и «Интерфакс — Украина» пишут, что президент поручил правительству вместе с военным командованием упростить пересечение границы для молодых украинцев.

С начала полномасштабной войны с Россией в Украине действует военное положение. С 24 февраля 2022 года большинство мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих украинское гражданство, не смогут выехать за пределы страны. Исключения предусмотрены для людей с инвалидностью, многодетных родителей, волонтеров и ряда других категорий.

Как отмечает Hromadske, в Украине уже не в первый раз обсуждают пересмотр предельного возраста для выезда за границу. В июле спикер парламента Руслан Стефанчук рассказывал, что в Верховной раде обсуждали возможность разрешить выезжать из страны мужчинам до 24 лет. В 2024-м в Украине снизили предельный возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет.

Читайте также

ВСУ вскоре могут пополнить сотни тысяч солдат. Сможет ли украинская армия «переварить» столько новобранцев? И ответит ли Россия своей мобилизацией? Все, что известно о соотношении живой силы воюющих сторон

Читайте также

ВСУ вскоре могут пополнить сотни тысяч солдат. Сможет ли украинская армия «переварить» столько новобранцев? И ответит ли Россия своей мобилизацией? Все, что известно о соотношении живой силы воюющих сторон