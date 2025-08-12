Трамп продлил «тарифное перемирие» с Китаем еще на 90 дней

Президент США подписал указ, откладывающий введение импортных пошлин на товары из Китая еще на 90 дней. Об этом пишет CNBC со ссылкой на представителя Белого дома.

Издание отмечает, что указ был подписан незадолго до окончания предыдущего «тарифного перемирия». Его срок истекал 12 августа, после чего пошлины должны были вернуться к уровню апреля 2025 года.

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении большинства стран мира, в том числе Китая. Пекин ответил тем же. В результате торговой войны между двумя странами пошлины США на китайские товары достигли 145%, а пошлины Китая на импорт из США — 125%.

В середине мая Пекин и Вашингтон договорились снизить взаимные пошлины на 115 процентных пунктов на срок 90 дней, чтобы провести переговоры.

Импортные пошлины для десятков других стран, анонсированные Трампом в апреле, вступили в силу в начале августа.