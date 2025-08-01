Трамп ввел уточненные пошлины на импорт для десятков стран. Они вступят в силу через неделю

Президент США Дональд Трамп подписал указ об импортных пошлинах в отношении десятков стран, сообщается на сайте Белого дома. Это произошло за несколько часов до наступления 1 августа — крайнего срока, установленного президентом, для заключения торговых соглашений с Соединенными Штатами, отмечает CNN.

Размер уточненных пошлин составит от 10% до 41%, они вводятся для 69 стран, территорий и Евросоюза, уточняет The New York Times. Они вступят в силу 7 августа 2025 года.

Базовая пошлина для стран, которые поставляют свои товары в США, составит 10% — то есть останется на том же уровне, который был введен Трампом 2 апреля. Однако, как пишет CNN, эта ставка будет применяться только к тем странам, в которые США экспортируют больше, чем импортируют. По словам высокопоставленного представителя Белого дома, это относится к большинству стран.

Ставка в 15% будет применяться для стран, с которыми у США есть торговый дефицит. Это затронет порядка 40 государств, а также Евросоюз.

В отношении более 10 стран вводится пошлина выше 15%. Наиболее высокие ставки установлены для Сирии (41%), Мьянмы и Лаоса (по 40%), Швейцарии (39%), Ирака и Сербии (по 35%).

Отдельным указом Трамп повысил пошлины для Канады с 25% до 35%, которая, как заявили в Белом доме, приняла «ответные меры» против Соединенных Штатов и «не смогла сотрудничать» в ограничении потока фентанила через границу. Повышенная ставка для Канады вступает в силу немедленно.

Дональд Трамп 2 апреля объявил, что вводит торговые пошлины в отношении 180 государств и территорий. Он дал странам три месяца на переговоры с США для заключения новых торговых соглашений, на эти три месяца для всех стран была введена временная ставка в 10%. Этот срок истекал 9 июля, но затем Трамп продлил переговорный процесс до 1 августа.

В конце июля Трамп объявил, что США и Евросоюз заключили торговую сделку, согласно которой пошлины на импорт европейских товаров в США составят не менее 15%.

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