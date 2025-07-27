Трамп заявил, что США и ЕС заключили торговую сделку. Ставки для европейских стран составят 15%

США и Евросоюз заключили торговую сделку, заявил Дональд Трамп журналистам после своей встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.

«Мы достигли соглашения. Это выгодное соглашение для всех», — сказал Трамп. Он добавил, что это «своего рода партнерство».

По словам Трампа, пошлины на импорт европейских товаров в США составят не менее 15% — опуститься ниже этого числа Вашингтон их не может. Кроме того, ЕС будут закупать у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику «на 600 миллиардов долларов больше, чем уже инвестирует», сказал Трамп (цитата по CNN). Также ЕС согласился открыть рынки стран для торговли с США по нулевым тарифам и закупить «огромное количество» военной техники.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что сторонам удалось заключить выгодную сделку. Соглашение было достигнуто, как отмечает Bloomberg, менее чем за неделю до крайнего срока вступления в силу повышенных пошлин в 50%, которыми Трамп ранее пригрозил Евросоюзу.

Президент США объявил о повышении тарифов практически для всех стран мира в начале апреля. Он дал контрагентам три месяца на переговоры с США для заключения новых торговых соглашений, на эти три месяца для всех стран была введена временная ставка в 10%. Этот срок истек 9 июля, но затем Трамп продлил переговорный процесс до 1 августа.

12 июля Трамп заявил, что США с 1 августа вводят 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза. Глава Еврокомиссии пригрозила «соразмерными контрмерами» за введение пошлин на товары из ЕС, но отметила, что работа над достижением соглашения продолжится.

Читайте также

Трамп решил ввести пошлины на импорт в США на месяц позже — и разослал письма с угрозами повышения тарифов. Не спровоцирует ли это новую панику на рынках? Коротко о ходе торговой войны 3 карточки