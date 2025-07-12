Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики и Евросоюза

Дональд Трамп заявил, что США с 1 августа вводят 30-процентные пошлины на товары из Мексики и Евросоюза. Соответствующие письма, адресованные президенту Мексики Клаудии Шейнбаум и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«У нас были годы для обсуждения наших торговых отношений с Европейским союзом, и мы пришли к выводу, что нам необходимо уйти от этого долгосрочного, значительного и постоянного дефицита в торговле, порожденного вашей тарифной и нетарифной политикой, а также торговыми барьерами. Наши отношения, к сожалению, далеки от взаимных», — написал Трамп в письме ЕС, не исключив при этом возможности продолжения переговоров.

В письме президенту Мексики Трамп признал, что страна помогла остановить поток нелегальных мигрантов в США, но при этом не смогла остановить работу наркокартелей и не предприняла достаточных мер для того, чтобы помешать Северной Америке превратиться в «площадку для наркоторговли».

Президент США объявил о повышении тарифов практически для всех стран мира в начале апреля. Он дал контрагентам три месяца на переговоры с США для заключения новых торговых соглашений, на эти три месяца для всех стран была введена временная ставка в 10%. Этот срок истек 9 июля.

Трамп предупреждал, что разошлет официальные письма с уведомлением о новых тарифах «дюжине» стран, переговоры с которыми зашли в тупик. В итоге на этой неделе президент уже объявлял о введении пошлин для Японии, Южной Кореи, Канады и Бразилии, а также о 50-процентном тарифе на медь.

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