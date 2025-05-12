США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней

Правительства США и Китая, «признавая важность двусторонних экономических и торговых отношений», договорились снизить взаимные пошлины на 90 дней с 14 мая, говорится в совместном заявлении, опубликованном Белым домом.

Решение о снижении пошлин стало итогом прошедших в выходные переговоров американской стороны с вице-премьером Китая Хэ ​​Лифэном и международным торговым представителем Ли Чэнганом, которые министр финансов США Скотт Бессент назвал «продуктивными» и «надежными». По словам Бессента, обе стороны договорились снизить пошлины на 115 процентных пунктов. Таким образом США снизят их со 145% до 30%, а Пекин — со 125% до 10%.

В министерстве торговли Китая заявили, что этот шаг «отвечает интересам двух стран и общим интересам мира» и выразили надежду на продолжение работы по «исправлению неправильной практики одностороннего повышения тарифов».

Фондовые рынки в Азии и Европе, как отмечает Bloomberg, выросли после объявления о снижении пошлин, а фьючерсы на S&P 500 подскочили на 3%.

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении большинства стран мира, начав по сути торговую войну, которая сильнее всего отразилась на Китае. На повышение пошлин со стороны Вашингтона Пекин ответил тем же, и в итоге после нескольких раундов совокупные пошлины США на товары из Китая составили 145%, а размер китайских ответных пошлин достиг 125%.

Пекин заявлял, что «не хочет, но и не боится воевать» в торговой войне. Однако со временем все же освободил ряд американских товаров от пошлин — в том числе некоторые фармацевтические препараты, микрочипы и авиационные двигатели. 10–11 мая представители США и Китая впервые после объявления торговой войны встретились лично на переговорах в швейцарской Женеве.