Призывник в Тверской области получил уведомление о повестке в смс. По данным «Идите лесом», это первое свидетельство запуска реестра электронных повесток

В Тверской области молодой человек, подлежащий призыву, получил уведомления о повестке в военкомат в смс и на «Госуслугах», сообщает проект «Идите лесом», который помогает избежать военной службы.

В смс, скриншот которой опубликовал «Идите лесом», написано: «Вам направлена повестка в военкомат». В уведомлении от «Госуслуг», судя по скриншоту, говорится, что повестка размещена в реестре повесток и считается врученной через семь дней после этого. Также приводится список ограничений, которые будут наложены на призывника, если он не явится по повестке.

«Теперь мы можем точно говорить о том, что и в регионах заработал электронный реестр повесток», — заявил юрист «Движения сознательных отказчиков» Артем Клыга. По его словам, это первый случай направления повестки через сайт реестрповесток.рф с уведомлением на «Госуслугах». Он отмечает, что по закону теперь призывнику должны закрыть выезд из России.

Клыга напоминает, что у призывника есть семь дней до юридического момента, когда повестка будет считаться врученной, если только ее дополнительно не вручат каким-то иным образом. «В случае неявки военкомат будет вправе наложить на него административный штраф», — пишет Клыга.

Создание единого электронного реестра повесток началось в 2022 году. Весной 2024 года правительство опубликовало постановление со сроками его запуска, однако официально власти о начале его работы не сообщали. В сентябре реестр начал работать в тестовом режиме в трех регионах России: Сахалинской области, Республике Марий Эл и Рязанской области. В мае 2025 года «Идите лесом» обратил внимание, что с сайта исчезло упоминание о работе реестра в тестовом режиме только в трех регионах.

Повестка считается врученной через семь дней с даты ее размещения в реестре. С момента ее размещения начинает действовать запрет на выезд из России, а если призывник не явится в военкомат, то через 20 дней на него накладываются и другие ограничения: запрет на на право управления автомобилем и регистрацию транспортных средств, запрет на распоряжение недвижимостью, а также на получение кредитов.

