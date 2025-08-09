Хакеры начали публиковать данные, украденные при взломе систем «Аэрофлота»
Хакерская группировка Silent Crow заявила, что опубликовала в даркнете первую партию данных, полученных во время взлома IT-систем авиакомпании «Аэрофлот».
«Сегодня в открытый доступ отправляем медицинские карты пилотов и сотрудников компании», — говорится в заявлении хакеров, опубликованном в телеграм-канале Silent Crow вечером 9 августа.
По данным хакеров, в архив попали результаты нагрузочных тестов, заключения врачебно-летных экспертных комиссий с диагнозами, личные данные сотрудников. Скриншоты некоторых документов без указания фамилий сотрудников появились в телеграм-канале хакерской группы.
«Мы продолжим публиковать материалы, которые разрушат иллюзию безопасности для тех, кто участвует в войне», — добавили в Silent Crow.
Хакеры Silent Crow заявили в конце июля, что взломали IT-инфраструктуру «Аэрофлота» совместно с белорусскими «Киберпартизанами». На фоне взлома авиакомпания отменила и задержала десятки рейсов, а в московском аэропорту Шереметьево произошел коллапс. По оценкам экспертов, за один день авиаперевозчик потерял не менее 250 миллионов рублей.