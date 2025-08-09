Axios: США, Украина и страны Европы встретятся, чтобы выработать общую позицию перед переговорами Трампа и Путина

Высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран собираются встретиться, чтобы попытаться согласовать общую позицию перед запланированными переговорами президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает Axios, ссылаясь на источники.

По их словам, встреча представителей Украины и ее союзников пройдет в Великобритании в выходные, 9-10 августа. Пока неясно, кто будет участвовать в переговорах.

Идея провести личную встречу возникла во время телефонной беседы между чиновниками США, Украины и Европы 8 августа. После телефонного разговора глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что стороны сосредоточились на согласовании позиций, «чтобы как можно быстрее приблизить устойчивый и справедливый мир для Украины».

Белый дом отказался комментировать сообщения о запланированной встрече союзников.

По данным The Wall Street Journal и Axios, президент России передал США условия прекращения огня в Украине. Путин требует, чтобы Украина вывела войска из Донецкой и Луганской областей, после чего линия фронта будет заморожена. По информации СМИ, Путин также добивается полного контроля над Запорожской и Херсонской областях. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не собираются «дарить свою землю» и давать России «награды за содеянное».

Дональд Трамп и Владимир Путин намерены встретиться на Аляске 15 августа.

