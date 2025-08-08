Глава Чечни Рамзан Кадыров и 29 его близких родственников получили 146 различных наград и знаков отличия с начала российско-украинской войны. Их награды подсчитало издание «Верстка» на основе сообщений властей Чечни и СМИ.

Больше всего наград у самого Кадырова — чуть больше чем за 41 месяц ему вручили 31 медаль (21,2% от числа наград всей семьи). Таким образом, главу Чечни награждают в среднем раз в 40 дней, отмечает издание.

На втором месте по числу наград сын главы Чечни Адам, которого считают возможным преемником отца. Ему вручили 16 медалей и знаков отличия. Половину из них сын Кадырова получил в течение двух месяцев — в октябре и ноябре 2023 года — после того, как избил в следственном изоляторе Грозного заключенного Никиту Журавеля.

На третьем месте — дочь главы Чечни Айшат Кадырова. С февраля 2022-го она получила 10 наград.

Значительную часть наград семьи Кадырова — 82 — составляют государственные и, преимущественно, внутренние награды Чечни. 30 медалей и знаков отличия Кадыров и его близкие получили от разных ведомств и министерств, большинство из которых — силовые (Росгвардия, МВД и ФСИН).

21 награду Кадыровы получили от организаций и институтов, 11 — от назначенных РФ администраций аннексированных регионов Украины (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), по одной — от властей Ливии и частично признанной Южной Осетии.

Новости о наградах главы Чечни и членов его семьи появляются регулярно. Частые сообщения о награждении Адама Кадырова даже стали мемом и предметом для шуток (вот одна из последних на эту тему).

Чеченские чиновники, по данным журналистов, сами просят награждать членов семьи главы республики. Так, издание «Верстка» в октябре 2023 года — вскоре после публикации видео с избиением Журавеля — сообщало, что представители администрации Кадырова просили власти Кабардино-Балкарии и Адыгеи вручить Адаму Кадырову одну из национальных наград, «чем выше — тем лучше». Те отказались, но через месяц Адам Кадыров все же получил высшую награду Кабардино-Балкарии.