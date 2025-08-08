Кабинет безопасности Израиля одобрил захват города Газа

Военно-политический кабинет Израиля одобрил план, предполагающий, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установит контроль над городом Газа, сообщает 8 августа Reuters, ссылаясь на заявление канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу.

План также предусматривает, что одновременно с этим мирным жителям окажут гуманитарную помощь «за пределами зон боевых действий», отметили в канцелярии.

Два правительственных источника Reuters сообщили, что любое решение кабинета безопасности должен одобрить полный состав правительства, который сможет собраться не ранее 10 августа.

Израиль намерен установить военный контроль над всем сектором Газа, заявил Биньямин Нетаниягу 7 августа. При этом одобренный сейчас план будет сосредоточен на городе Газа, крупнейшем городе анклава.

План предусматривает, что до 7 октября из города Газа будут эвакуированы палестинские мирные жители, а в этом районе начнется наземная операция, направленная против террористов ХАМАС, сообщил журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на неназванного израильского чиновника.

Биньямин Нетаниягу заявил в интервью Fox News 7 августа, что Израиль собирается захватить всю прибрежную территорию и передать ее арабским силам, которые будут ею управлять. «Мы не хотим ее удерживать. Мы хотим иметь периметр безопасности. Мы не хотим ею управлять. Мы не хотим быть там в качестве органа управления», — сказал премьер-министр Израиля.

В ЦАХАЛ ранее предупредили, что операция в секторе Газа ставит под угрозу жизни около 20 заложников, которых продолжают удерживать террористы ХАМАС.

Биньямин Нетаниягу, как сообщал «Гаарец» в июле, предложит начать аннексию территорий сектора Газа, если ХАМАС не согласится на прекращение огня. По данным издания, план одобрила администрация президента США Дональда Трампа.

По данным властей Израиля, ЦАХАЛ контролирует 75% сектора Газа. Оставшиеся 25% приходятся на город Газа и лагеря беженцев в центральной части сектора, где, как считается, удерживают израильских заложников.

Международное сообщество оказывает давление на Израиль из-за того, что в секторе Газа, по данным гуманитарных организаций, распространяется массовый голод.

Читайте также

В секторе Газа почти ежедневно гибнут люди в очередях за гуманитарной помощью Там действует новая система ее распределения — и она не работает

Читайте также

В секторе Газа почти ежедневно гибнут люди в очередях за гуманитарной помощью Там действует новая система ее распределения — и она не работает