В России появится «белый список» сервисов, к которым будет доступ во время отключений интернета. В него войдут «ресурсы, нужные для жизни»

Минцифры России вместе с операторами связи согласовало техническую схему, которая позволит пользователям сохранять доступ к массовым сервисам во время отключений мобильного интернета. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев, передает «Интерфакс».

По его словам, во время отключения или ограничения интернета «пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости».

Шадаев заявил, что в «белый список» войдут «все ресурсы, нужные для жизни» — маркетплейсы, службы доставки, такси и другие.

«Отдельно мы договорились, что все, что касается сетей M2M [интернет вещей], также мы отдельно пропишем и выделим в данном случае, чтобы не отказывали банкоматы, устройства самообслуживания и так далее», — добавил министр.

В конце июля Forbes писал, что операторы связи совместно с Минцифры обсуждают возможность обеспечивать доступ к отдельным сайтам и приложениям во время отключений мобильного интернета. Предлагалось оставлять доступ к «критически важным цифровым сервисам» — госуслугам, банковским приложениям и «каналам экстренного оповещения».

В последние месяцы в разных регионах России начали временно отключать мобильный интернет на фоне участившихся массированных атак украинских беспилотников. По данным проекта «На связи», в июле жители России по меньшей мере 2099 раз столкнулись с отключением мобильного интернета.

Читайте также

Meshtastic — технология, которая поможет оставаться на связи с близкими даже при отключении интернета. Оборудование для своей сети можно заказать на Aliexpress Полезная рекомендация эпохи шатдаунов

Читайте также

Meshtastic — технология, которая поможет оставаться на связи с близкими даже при отключении интернета. Оборудование для своей сети можно заказать на Aliexpress Полезная рекомендация эпохи шатдаунов