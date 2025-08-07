Трамп заявил, что Путину не нужно встречаться с Зеленским перед встречей с ним

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ставил условие, при котором его встреча с Владимиром Путиным состоится в том случае, если перед этим российский президент встретится с Владимиром Зеленским.

На брифинге в Белом доме, который транслировал Fox News, журналисты задали Трампу вопрос, действительно ли он поставил такое условие.

Он ответил: «Нет».

У Трампа также спросили, остается ли в силе установленный им крайний срок (8 августа), до которого Путин должен согласиться на прекращение огня.

«Это будет зависеть от него. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Очень разочарован», — ответил президент США.

ABC News и таблоид New York Post со ссылкой на источник в Белом доме ранее сообщили, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится только в том случае, если Путин встретится с Владимиром Зеленским. Собеседник Politico в Белом доме уточнял, что встреча президентов РФ и Украины должна состояться до встречи Путина с Трампом.

Читайте также

Война Тысяча двести шестьдесят первый день. Путин и Трамп проведут переговоры. Когда и где они пройдут? Встретится ли Путин с Зеленским? И что с ультиматумом Трампа?

Читайте также

Война Тысяча двести шестьдесят первый день. Путин и Трамп проведут переговоры. Когда и где они пройдут? Встретится ли Путин с Зеленским? И что с ультиматумом Трампа?