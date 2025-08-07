Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится только в том случае, если Путин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщают телеканал ABC News и таблоид New York Post со ссылкой на источник в Белом доме.

«Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча [Путина с Трампом] состоялась», — заявил источник.

Собеседник изданий не уточнил, в какой последовательности должны пройти эти встречи. Он также подчеркнул, что место проведения переговоров Путина и Трампа пока еще не определено.

Помощник Путина Юрий Ушаков утром 7 августа сказал, что место встречи Трампа и Путина уже согласовано, но публично о нем объявят позднее. Он также заявил, что накануне во время переговоров спецпосланника Стивена Уиткоффа с Путиным представитель США «затрагивал идею» трехсторонней встречи, но Москва это предложение оставила без комментариев.

Зеленский сообщил, что сейчас обсуждаются три формата, из них два — двусторонние встречи (он не уточнил, кого с кем именно) и один — трехсторонняя встреча.

Путин 8 августа повторил свою позицию, что не исключает встречи с Зеленским, но для этого должны быть созданы «определенные условия», которых пока нет.

