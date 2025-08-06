Зарему Мусаеву приговорили к трем годам и 11 месяцам колонии-поселения по делу о дезорганизации работы исправительного учреждения

Шалинский городской суд Чечни приговорил к трем годам и 11 месяцам колонии-поселения мать оппозиционных активистов Зарему Мусаеву по обвинению в дезорганизации работы исправительного учреждения (часть 2 статьи 321 УК), сообщает «Команда против пыток».

По версии следствия, Мусаева, отбывавшая срок по другому обвинению, напала на сотрудника ФСИН и поцарапала ему шею. «Команда против пыток» отмечает, что никто из свидетелей этого не видел. Обвинение требовало для Мусаевой четыре года колонии-поселения.

Где именно она будет отбывать наказание, пока неизвестно. Накануне в своем последнем слове Мусаева просила не отправлять ее в колонию-поселение, где она находилась после первого приговора и где работает сотрудник ФСИН, обвинявший ее в нападении.

Зарема Мусаева — мать оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых, которые критикуют главу Чечни Рамзана Кадырова, и жена судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. В январе 2022 года чеченские силовики похитили Мусаеву и увезли в Чечню, где ее поместили в СИЗО. Летом 2023 года ее приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к силовику при этапировании (часть 3 статьи 159 УК и часть 2 статьи 318 УК). На апелляции Верховный суд Чечни заменил это наказание на пять лет в колонии-поселении.

В ноябре 2024 года стало известно о возбуждении нового дела — по статье о дезорганизации деятельности колонии. Следствие, как рассказывал адвокат, утверждало, что Мусаева «нанесла один удар ладонью в область шеи сотруднику колонии, а также сорвала левый погон с его формы», когда ехала в автомобиле после лечения в дневном стационаре. Адвокаты Мусаевой неоднократно сообщали о ее проблемах со здоровьем, которые в заключении только ухудшились. У нее инсулинозависимый диабет второго типа.

Подробнее о преследовании Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров призывал «уничтожить» Зарему Мусаеву и ее семью. Теперь суд приговорил ее к пяти с половиной годам колонии Прямо перед этим в Чечне напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые ехали на решение

Подробнее о преследовании Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров призывал «уничтожить» Зарему Мусаеву и ее семью. Теперь суд приговорил ее к пяти с половиной годам колонии Прямо перед этим в Чечне напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые ехали на решение