Бывший политзаключенный Кевин Лик, освобожденный из российской тюрьмы в результате обмена 1 августа 2024 года, порвал свой российский паспорт на пресс-конференции в Кельне. Об этом сообщило издание Sotavision.

Сначала Лик пытался сжечь паспорт, но сделать это не получилось из-за ветра.

«Я не разрываю связь с Россией, но я не хочу быть гражданином сейчас той страны, которая пытает столько людей. Но я вижу свое будущее в том, чтобы восстанавливать связи между Германией и Россией, которые возможны в далеком будущем», — сказал молодой человек, у которого помимо российского есть гражданство Германии.

Правозащтник Олег Орлов, который также был освобожден в результате обмена, рассказал, что порванный паспорт Лика сохранят для будущего музея «Мемориала», который откроется в России, когда это будет возможно.

«В отличие от Кевина, который совершил этот дурацкий поступок, я собираюсь быть в России, поэтому музей „Мемориала“, конечно, будет в России», — приводит слова Орлова Sotavision.

Как сообщало Deutsche Welle, пресс-конференция проходит у аэропорта Кельн/Бонн. В ней участвуют, помимо Орлова и Лика, бывший глава штаба Навального в Барнауле Вадим Останин, политик Андрей Пивоваров, велоактивист Герман Мойжес и политолог Демури (Дитер) Воронин.

1 августа 2024 года Россия и страны Запада провели большой обмен заключенными: в Москву вернулись восемь предполагаемых агентов российских спецслужб, а на Запад были высланы 16 человек. Среди них — политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, правозащитник Олег Орлов, политики Ксения Фадеева, Андрей Пивоваров и Лилия Чанышева, художница Саша Скочиленко и другие.

В декабре 2023 года Верховный суд Адыгеи приговорил на тот момент 18-летнего Кевина Лика к четырем годам колонии общего режима по статье о государственной измене. Согласно приговору, с декабря 2021 года по февраль 2023 года, «будучи несогласным с политическим курсом Российской Федерации» и вторжением в Украину, Лик фотографировал воинские части в Майкопе, а фото отправлял «представителю иностранного государства».

Кевин Лик уже после освобождения говорил, что уголовное дело в отношении него возбудили из-за фотографий военной части, которые он сделал из окна своей квартиры в Майкопе. По его словам, он сделал снимки для личного пользования, но сотрудники ФСБ написали в его показаниях, что он якобы собирался передать эти фотографии спецслужбам Германии.

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